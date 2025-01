La Passalacqua Ragusa in trasferta a Mantova

Sport

Sfida complessa sul parquet di una delle prime della classe nel campionato di Serie A2 femminile

Prima trasferta dell’anno per la Passalacqua che sabato alle 17 al Palazzetto Marco Sguaitzer di Mantova affronterà per il XIII turno del girone B del campionato di serie A2 femminile LBF Techfind la San Giorgio MantovAgricoltura, seconda in classifica del girone B con un bilancio uguale alla Passalacqua: 9 partite vinte e tre perse (la squadra di Ragusa è partita con 3 punti di penalizzazione ad inizio campionato).

Il morale in casa Passalacqua è alto; allenamenti intensivi anche nel corso delle festività, e molta attenzione pure ai piani individuali personalizzati, nelle doppie sedute programmate.

La squadra ha lasciato la Sicilia venerdì mattina, per raggiungere Mantova dove si giocherà sabato pomeriggio.

“Questa partita sarà impegnativa, giochiamo contro una squadra ben organizzata, che attualmente occupa il secondo posto in classifica e in casa loro; Mantova fa un gioco tattico – commenta coach Mara Buzzanca alla vigilia del match – , ha delle giocatrici molto esperte che il campionato lo conoscono bene. Siamo chiamate ad una prestazione dove dobbiamo alzare l’asticella, difendendo al massimo e cercando di rubare questi due punti che per noi costituirebbero l’inizio di nuovo percorso”. Durante la pausa natalizia, doppie sedute di allenamento e piani individuali. “Credo nelle crescita individuale e nel lavoro sui fondamentali, ogni atleta ha margini di miglioramento; puntare sulla crescita significa di riflesso fornire un apporto migliore alla squadra” conclude coach Buzzanca confermando la piena ripresa di Marika Labanca che tornerà in campo a Mantova.