La Passalacqua Ragusa ingaggia anche Kozacova

Basket femminile

E' la seconda straniera biancoverde del roster 2024-2025, autentica ciliegina sulla torta del mercato estivo

Nella passata stagione in Eurocup, nel campionato che sta per cominciare in Serie A2 per sposare il progetto Passalacqua Ragusa. Vanda Kozacova è la seconda straniera biancoverde del roster 2024-2025, e autentica ciliegina sulla torta del mercato estivo. Classe 1998, 188cm, Vanda è un’ala-pivot slovacca molto talentuosa, a cui piace lavorare e migliorare. È molto appassionata di basket ed ha buoni movimenti nel pitturato; garantisce tiro e presenza a rimbalzo.