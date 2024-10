La Passalacqua Ragusa inizia il proprio campionato, arriva il Bolzano

Basket femminile

L'esordio in Serie A2 al Palaminardi. Morale alto in casa biancoverde

Cresce l’attesa per l’esordio in casa della Passalacqua Ragusa, al debutto nel campionato di Serie A2 Lbf Techfind. Le ragazze di Mara Buzzanca ospiteranno oggi in casa, al Pala Minardi di Ragusa, l’Alperia basket Bolzano. Ad arbitrare il match – il cui fischio di inizio è previsto alle 16.30 -, saranno Riccardo Spinello di Varese e Claudio Marconetti di Milano.

Morale alto in casa biancoverde; settimana di allenamenti in velocità e intensità fisica. “Stiamo crescendo – dice coach Mara Buzzanca – e non vediamo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi. Tutto il team ha lavorato duro, con un’intensità ancora maggiore nelle ultime settimane. Domenica sarà un test importante contro Bolzano, una squadra giovane e con qualche elemento di esperienza, come la nostra squadra. Nel nostro precampionato solo due incontri consistenti, in termini di valutazione di progressi e preparazione: li abbiamo vinti entrambi, nel torneo di La Spezia che alla fine abbiamo conquistato”. Come tutti i debutti, non sarà una partita semplice “Non sarà semplice, – conclude coach Buzzanca sorridendo -, come tutti gli inizi di campionato. Ci sarà tensione, come è normale che sia. Ma le ‘mie’ ragazze sono cariche. Vorrei invitare il pubblico di Ragusa a sostenerle, anzi, a sostenerci: abbiamo bisogno di sentire il tifo dagli spalti. Inizia per noi un nuovo cammino, ora testa al campionato. Lotteremo su ogni pallone, noi siamo pronte. Buon basket a tutte e a tutti”.

Come detto, fischio d’inizio alle 16.30. Per l’occasione, l’ingresso al PalaMinardi sarà libero e gratuito