La Passalacqua Ragusa limita e batte la capolista Treviso

Basket femminile

Le padrone di casa sono riuscite a tenere per tre quarti del match le ospiti sotto i trenta punti

Partita spigolosa e veloce nel primo quarto, quella tra la Passalacqua Ragusa e Martina Treviso, valida per la 22esima giornata del campionato di basket femminile di serie A2 Lbf Techfind. Il primo vantaggio lo raggiunge Treviso prima con Da Pozzo e poi con Peresson dall’arco grande e Aijanen prima della reazione di Ragusa che risponde con Siciliano e Pelka. Le gittate lunghe sono preferite da entrambe le squadre, quattro bombe in un amen. Il pareggio 10-10 arriva a metà della frazione, poi sarà punto a punto co Treviso che chiude i primi dieci a +2, 15 a 17. La ripresa è contrassegnata dalle difese, più che dagli attacchi. Capitana Consolini spinge la squadra assieme a Tomasoni e Siciliano fino al 25-17 e Treviso, fino alla conclusione del tempo non riesce a segnare se non dalla lunetta. A 53 secondi dalla sirena, un gran numero di Narviciute coast to coast e giro dorsale, consegna a Ragusa il +9. Si va al riposo con la Passalacqua avanti 33 a 22. Nella terza frazione, non cambia l’inerzia. La Passalacqua tiene duro in difesa e Treviso trova il primo canestro in movimento dopo 16 minuti di gioco, a 4 dal fischio che consegna alla Passalacqua un vantaggio di 14 punti, 43 a 29 con una bomba infilata da Tomasoni. Ultimo quarto da brividi. Treviso non molla e inizia a rosicchiare punto su punto. A 3’13” lo svantaggio per la squadra ospite è solo di 4 lunghezze ma la rimonta guidata da Peresson e Vespignani non riesce. Il bottino resta a Ragusa che conclude il match vincendo per 49-44.

Non da sottovalutare il fatto che Ragusa è riuscita a tenere per tre quarti del match Treviso sotto i trenta punti. “Ci abbiamo lavorato per tutta la settimana, abbiamo speso tantissime energie in difesa, impegnandoci per tre quarti del match – commenta a caldo l’allenatrice della Passalacqua, Mara Buzzanca – . L’ultimo quarto abbiamo mollato ma soprattutto in attacco dove non siamo riuscite a mantenere brillantezza che avevamo ad inizio match. E’una partita che ci da tantissimo morale. Abbiamo battuto la prima in classifica e questo significa che ce la possiamo battere con tutti”.

Rimonta troppo tardiva per Treviso: “Non abbiamo offerto un grande spettacolo questa sera – dice coach di Treviso, Alberto Matassini – attacchi paralizzati, non so quanto per le difese o quanto esserci trovati un po’impreparati. Per quanto riguarda la mia squadra, ci siamo trovati più impreparati che in difficoltà. Ragusa l0ha vinta in energia tenendo per trenta minuti l’energia giusta per vincere questo tipo di pafrtite. Noi, quando siamo riusciti ad avere un po’d’impatto abbiamo cercato di recuperarla. Magari segnando qualche tiro in più dalla lunetta potevamo giocarcela punto a punto. Oggi abbiamo perso, fa parte del gioco”.

IL TABELLINO

Passalacqua Ragusa – Martina Vicenza 49-44

Passalacqua Ragusa: Terrone n, Consolini 13, Pelka 3, Mazza 3, Tomasoni 7, Siciliano 14, Cutrupi 2, Narviciute 4, Olodo 2, Labanca 2. All. Buzzanca

Vicenza: Vespignani 7, Peresson 16, Stawicka 7, Lazzari ne, Aghilarre 4, Chukwu, Da Pozzo 2, Egwoh 2, Aijanen 6, Carraro. All. Matassini

Parziali: 15-17; 33-22 (18-15); 43-29 (10-7); 49-44 (6-15)

Note. Tiri da due: Ragusa 14/45 (31%); Treviso 9/30 (30%); Tiri da tre: Ragusa 5/22 (22%); Treviso 5/21 (23%); Tiri liberi: Ragusa 6/7 (85%); Treviso 11/18 (61%); Rimbalzi: Ragusa 47, Treviso 42: Palle perse, Ragusa 16, Treviso 21; Palle recuperate Ragusa 7, Treviso 8; Assist Ragusa 10, Treviso 11