La Passalacqua Ragusa regola Vigarano senza problemi

Basket femminile

Le biancoverdi faticano un poco solo nei primi due quarti. Poi, prendono il largo

Dura dieci minuti la resistenza di Vigarano contro Ragusa che nella seconda frazione inizia a ingranare la marcia e tiene la squadra ospite a distanza. L’incubo del girone di andata, che segnò la più brutta sconfitta stagionale della Passalacqua, sembra svanito dopo i primi cinque minuti di gioco. Bloccata Zietara, è Nikolova a raggiungere e superare nel punteggio la squadra di casa che con Consolini e Cutrupi riesce comunque a chiudere in vantaggio i primi 10 di gioco sul 16 a 14. Nella seconda frazione, tutta di marca Siciliano, la Passalacqua strappa iniziando a costruire margine. Vigarano tenta di ricucire ma Ragusa morde in difesa e si dimostra più reattiva e fisicamente superiore. Recupero difensivo e transizione. Il margine resta intorno ai dieci punti di vantaggio. Si va al riposo grande sul punteggio di 37 a 30, ma ad inizio del terzo quarto, la musica cambia di nuovo. Labanca, Siciliano, Narviciute e Consolini finalizzano in attacco lasciando a bocca asciutta le avversarie per quattro minuti e concedendo la prima realizzazione con i tiri dalla lunetta con Ragusa a +14. Finale di tempo con un tiro da tre sulla sirena di Tomasoni che porta Ragusa a +21, 61 a 40. Ultima frazione con Vigarano che prova a velocizzare, a cambiare difesa, cercando di attuare una 1-3-1 a tutto campo ma Ragusa non perde un colpo e mantiene il vantaggio, e coach Buzzanca concede minuti importanti a tutte le atlete a disposizione. Finisce 78 a 58, con le due ex di turno, Cutrupi e Siciliano, a segno la prima con 7 punti e la seconda con 24, top scorer del match.

“Primo e secondo quarto non abbiamo difeso bene, e questo ci ha portato ad una partita mediocre difensivamente. Terzo e quarto tempo, le ragazze hanno capito che era necessaria maggiore pressione – commenta la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca – e dalla pressione abbiamo spinto in attacco trovando soluzioni, linee di passaggio e abbiamo fatto giocare anche chi giocava un po’di meno”.

“Il terzo quarto per la nostra squadra è sempre problematico – commenta il coach di Vigarano, Carlo Grilli – forse a livello mentale. Se subiamo due canestri di fila non riusciamo a reagire. Mi dispiace. I primi due quarti con Ragusa che provava a scappare, noi eravamo lì; siamo arrivati a -7 alla fine del terzo quarto. Poi all’avvio del terzo, cinque punti in meno di un minuto ci hanno spezzato le gambe”.

Ramona Tomasoni, atleta della Passalacqua sottolinea alla fine: “Abbiamo fatto il nostro gioco, dopo i primi due quarti in cui abbiamo un po’ faticato, poi ci siamo sbloccate, abbiamo corso, e non c’è stata più partita, il distacco di venti punti lo abbiamo mantenuto fino alla fine”.

Resta la migliore tiratrice del campionato, Amaiquen Siciliano: “Mi sento bene, merito di tutta la squadra. Ho giocato molto tempo da ‘due’, con Federica Mazza da play, ho spazio per muovermi e correre, mi piace giocare così” e sulla ‘sua’ Passalacqua aggiunge: “Ci stiamo allenando bene, siamo molto unite sia in campo che fuori dal campo e penso che sia un fattore davvero importante”. Non si guarda ancora ai play off ma si continua a giocare partita per partita. “Cerchiamo di guardare a ciò che dobbiamo fare turno per turno e partita per partita – dice coach Buzzanca – ; domenica dovremo affrontare Ancona e su questo lavoriamo”.

PASSALACQUA RAGUSA – Pall. Vigarano 78-58

Passalacqua Ragusa: Terrone, Consolini 8, Pelka 11, Tomasoni 7, Siciliano 24, Cutrupi 7, Narviciute 4, Mazza 11, Olodo 2, Labanca 4. All. Buzzanca

Pallacanestro Vigarano: Iannello 4, Nikolova 18, Resemini 2, Reani 8, Tintori 5, Zietara 7, Valensin 6, Zangara 2, Armillotta 6, Nicora. All.Grilli

Parziali: 16-14; 37-30 (21-16); 61-40 (24-10); 78-58 (17-18).Note. Tiri da due: Ragusa 21/42 (50%), Vigarano 18/42 (42%); Tiri da tre: Ragusa 8/27 (29%), Vigarano 3/16 (18%); Tiri liberi: Ragusa 12/17 (70%), Vigarano 13/15 (86%); Rimbalzi: Ragusa 46, Vigarano 36; Palle perse Ragusa 14, Vigarano 20; Palle recuperate Ragusa 9, Vigarano 8; Assist, Ragusa 18, Vigarano 13.