La Passalacqua Ragusa sul campo della Pallacanestro Vigarano

Basket femminile

Si chiude stasera la "settimana terribile" delle aquile biancoverdi

Finisce questa sera la “settimana terribile” della Passalacqua che ha affrontato due partite in casa (domenica e mercoledì) ed ora giocherà nell’anticipo odierno contro la Pallacanestro Vigarano.

Il match valido per l’undicesima giornata del campionato di serie A2 femminile Lbf Techfind, in programma al Palavigarano di Vigarano Mainarda, avrà inizio alle 19,30 e sarà arbitrato dai signori Davide Mario Silvio Quadrelli di Cassano Masnago (Varese) e Jacopo Spinelli di Cantù (Como). Ragusa, numeri alla mano, si sta rivelando come l’attacco più prolifico del girone B del campionato di Serie A2 femminile; 699 punti messi a segno, rispetto ai 462 di Vigarano, squadra ancora a zero punti in classifica.