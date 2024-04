La Passalacqua Ragusa vince facile con l’ultima della classe

Basket

Consolidato il sesto posto in classifica che, a onor del vero, non era più in discussione

La Passalacqua Ragusa chiude l’ultima gara casalinga di regular season con la vittoria su Sanga Milano, consolidando un sesto posto in classifica che, a onor del vero, non era più in discussione, prima dell’ultima giornata di campionato che Milazzo e compagne giocheranno a Battipaglia e soprattutto prima dei playoff. Ancora priva di Chidom e Spreafico la formazione di coach Lino Lardo mette in campo una prova di grande concentrazione e determinazione, soprattutto dal punto di vista difensivo, con il tecnico biancoverde che dà minuti importanti anche a Matea Nicolic, che risponde presente.