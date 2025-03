La Passalacqua Ragusa vola a L’Aquila per continuare a vincere

Basket femminile

Le biancoverdi, reduci da sette vittorie di fila, affrontano Roseto

Trasferta a L’Aquila per la Passalacqua Ragusa che nella 23esima giornata del campionato di Serie A2 femminile, Lbf Techfind, decima del girone di ritorno, affronterà domenica le ragazze della Panthers Roseto. Le abruzzesi devono ancora recuperare un turno di campionato, quello contro Vicenza, saltato alla vigilia della Coppa Italia. Ragusa viene da una striscia positiva di sette vittorie consecutive. Nell’ultimo incontro prima della coppa Italia, Roseto aveva perso in casa contro Martina Treviso ed è proprio per questo match che si giocherà a L’Aquila al PalaAngeli in campo neutro, per la squalifica del campo di Roseto.

“Roseto è una squadra in cui non spiccano le individualità ma che ha come punto di forza proprio il collettivo – dice la coach di Passalacqua Ragusa, Mara Buzzanca -. Andiamo ad affrontare Roseto determinate, come lo siamo state nelle ultime sette partite. Le nostre avversarie sono una squadra molto fisica, dovremo restare compatte sia a livello difensivo sia a livello offensivo, puntando a scardinare i loro punti di forza. Stiamo continuando a lavorare con grande intensità sulle qualità individuali delle nostre ragazze, affinandole per metterle a disposizione della squadra. La squadra cresce in ragione della crescita delle giocatrici che acquisiscono maggiore conoscenza e sicurezza nei propri mezzi”.

La classifica vede in testa Mantova a 34 punti (17 vinte e 5 perse); seguono a 32 punti Udine, Matelica e Treviso (16 vinte e 6 perse), Roseto a 30 punti ma con una partita in meno e Ragusa 29 punti (16 vinte e 6 perse e tre punti di penalizzazione scontati ad avvio campionato).

Nel confronto statistico:

Passalacqua Ragusa: 1423 punti realizzati (subìti 1271) con il 41% da 2 (413/1016) e una percentuale di realizzazione da 3 del 28% (120/424); ha un 64 per cento ai liberi (237/372), 953 rimbalzi (301 in attacco), 292 assist e 329 palle perse contro 213 recuperate. In classifica 29 punti (16 vinte, 6 perse).

Panthers Roseto (una partita in meno): 1468 punti realizzati (subiti 1145) tirando da 2 con il 44% (359/818) e da 3 con il 31% (164/532); ha un 75 per cento ai liberi (258/342), 939 rimbalzi (239 in attacco), 330 assist e 376 palle perse contro 185 recuperate. In classifica 30 punti (15 vinte, 6 perse)

Nelle classifiche individuali di campionato, Amaiquen Siciliano è la migliore realizzatrice con una media di 18,3 punti a partita. Nella classifica delle percentuali realizzative da 2 punti, Marika La Banca è al 12mo posto; nelle percentuali da 3 ci sono Siciliano al 12mo posto e Lucrezia Coser (Roseto), al 15mo. Nei tiri liberi Siciliano al 6 posto e Giulia Sorrentino (Roseto) all’11mo. Nei rimbalzi totali c’è Gabri Narviciute al 12mo posto