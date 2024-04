La Passalacqua sfida domani sera Schio in terra veneta, è il “classico” della Serie A1 femminile

Basket

Le bianconverdi arrivano da sei vittoria di fila, le avversarie formano una corazzata

E’ diventato uno dei classici del basket femminile italiano. La sfida tra Ragusa e Schio non è mai partita banale. Passano gli anni, cambiano i roster, ma l’impatto emotivo è sempre lo stesso. La comitiva biancoverde parte oggi da Ragusa nuovamente alla volta del Veneto dopo la trasferta della scorsa settimana a San Martino di Lupari, per sfidare le Orange (palla a due domani 30 marzo alle ore 19,00) nella quartultima giornata di una regular season in cui ci sarà ancora da vedersela con Venezia e Milano in casa e con Battipaglia in trasferta. Morale, fiducia e concentrazione, specie dopo il ciclo di sei vittorie consecutive, non mancano di certo.