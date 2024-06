La promozione della Virtus Ragusa in B nazionale, la presidente Sabbatini: “Abbiamo riportato entusiasmo attorno a questo bellissimo sport”

Basket maschile

Coach Recupido: "Annata complicatissima, ma stupenda"

“Abbiamo fatto un ottimo campionato, con entusiasmo e spirito di sacrificio”. Qualche minuto dopo la fine della serie con Pesaro, che ha sancito il ritorno della Virtus fra i grandi, la presidente Sabrina Sabbatini (nella foto sopra) ha analizzato la splendida cavalcata dei suoi giocatori: “Ci siamo stretti attorno a questi ragazzi, e il risultato s’è visto. Grosso merito anche allo staff, per aver aiutato la squadra, e ai ragazzi del marketing per essere riusciti a riempire il palazzetto. Il loro entusiasmo ha creato un effetto domino e anche ieri ci siamo goduti una bellissima partita in un palazzetto gremito di persone, che hanno urlato e cantato per noi. E’ il primo obiettivo che volevamo raggiungere: riportare entusiasmo attorno a questo bellissimo sport”.

Con la poca voce che gli è rimasta in corpo dopo la vittoria in gara-3 su Pesaro, coach Gianni Recupido (nella foto sopra) ha provato a tracciare il bilancio di una stagione lunga ed esaltante: “E’ stata un’annata complicatissima ma stupenda – dice l’ellantore della Virtus -. Credo che vincere con la Virtus e a Ragusa sia una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, dato che sono cresciuto qua. E’ un sogno che mi porto dietro da tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato: non solo i ragazzi e lo staff tecnico che sono i più esposti, ma anche la gente che è rimasta a lavorare dietro le quinte, a cominciare dalla dirigenza, lo staff medico, i fisioterapisti. Si è creato un gruppo di lavoro fantastico e grazie al sostegno di tutti quanti siamo riusciti a coronare una vittoria difficilissima. Tutti i sacrifici sono stati premiati”.