La provincia di Ragusa celebrata nella puntata sui luoghi di Montalbano in onda su Rai Uno

Attualità

Ieri sera con "Ulisse" un viaggio meraviglioso condotto da Alberto Angela per scoprire al meglio le bellezze della terra iblea

Affascinante, ricca di storia, con un patrimonio architettonico inestimabile. E, poi, con numerosi posti da visitare e da vivere. Così la provincia di Ragusa è uscita fuori, ieri sera, dall’attesa puntata di “Ulisse. Il piacere della scoperta” dedicata ai luoghi di Montalbano con la conduzione del sempre impeccabile e mai sopra le righe Alberto Angela.

Una puntata straordinaria, con grandi risultati d’ascolto, che, nei fatti, si è risolta in un megaspottone per Modica, Scicli, Ragusa e anche Ispica visto che sono state ripercorse le tradizioni pasquali e le il ruolo svolto dalle confraternite dei cavari e dei nunziatari. Spettatori rimasti a bocca aperta per le bellezze di Ibla, del castello di Donnafugata, del Municipio di Scicli e, ancora, del duomo di San Giorgio nella città della contea oltre che nella città antica del capoluogo.