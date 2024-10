La provincia di Ragusa e il capitale sociale delle cooperative nelle Aree interne

Economia

Il quadro tracciato da Confcooperative per contrastare il calo demografico in alcune realtà territoriali

Il capitale sociale delle cooperative nei Comuni di Aree interne della provincia di Ragusa ha avuto un peso variabile, nel 2022, compreso tra il 20,2 e il 37,5% rispetto al capitale sociale delle cooperative dell’intera provincia. Con Aree interne si fa riferimento a quelle realtà territoriali che mostrano da tempo un deciso declino della dinamica demografica, soprattutto della popolazione in età giovanile. E’ quanto emerge dall’atlante del movimento cooperativo e del sistema Confcooperative nelle Aree interne, in particolare con riferimento agli ultimi dati messi a disposizione dal sistema. Il peso del patrimonio netto delle cooperative nelle Aree interne della provincia di Ragusa sul totale del patrimonio netto delle cooperative operanti sul territorio si aggira intorno al 18%.