La provincia di Ragusa e la Cisl: “Investire sulle infrastrutture diventi una priorietà”

Attualità

Il manifesto per il 2025 del segretario generale dell'Ust Giovanni Migliore

“Siamo chiamati ad affrontare le grandi priorità determinate dagli investimenti da compiere sul sistema delle infrastrutture. Ecco perché diciamo che bisogna, anche in provincia di Ragusa, accelerare gli investimenti del Pnrr e dei fondi strutturali per cui è necessario investire su strade, autostrade, porto, aeroporto, ferrovie e sulla logistica intermodale. Una grande opera strategica come il Ponte sullo Stretto può rappresentare un ulteriore elemento aggiuntivo in grado di determinare processi di crescita e di sviluppo pure per il territorio ibleo”.