La provincia di Ragusa e l’azione incisiva nei confronti dell’immigrazione irregolare, il plauso del senatore Sallemi

“Esprimo compiacimento per l’azione intensa e incisiva della Questura iblea nei confronti dell’immigrazione irregolare. La polizia di Stato, grazie a un controllo capillare del territorio provinciale, ha espulso nell’ultimo mese ben 40 soggetti che non avevano titolo per restare in Italia. Un’azione importante che contribuisce a rendere la provincia più sicura. Il governo Meloni ha lavorato sin dal principio per dare un giro di vite alla tematica immigrazione irregolare, un traffico indegno di uomini che arricchisce le organizzazioni criminali, che mette a rischio vite umane e che causa, in molti casi, degrado e insicurezza nelle nostre città. Ringrazio tutte le forze dell’ordine che hanno preso parte ai servizi di controllo e accompagnamento quali la polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza”.