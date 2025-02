La provincia di Ragusa e l’emergenza sicurezza per le attività produttive, Confcommercio ha incontrato il questore Giambra

Attualità

"Grande disponibilità al dialogo e rassicurazioni sulle risposte da dare all'imprenditoria locale"

Emergenza sicurezza, una delegazione della giunta provinciale di Confcommercio ha incontrato (nella foto) il questore di Ragusa, Marco Giambra. Dopo gli episodi che stanno creando più di qualche problema alle attività commerciali, ultimi quelli accaduti a Ispica, i componenti di giunta, guidati dal presidente provinciale Gianluca Manenti, hanno rappresentato al questore, che ha manifestato piena apertura al dialogo, le difficoltà con cui gli operatori economici si trovano costretti a fare i conti per fronteggiare questi episodi di microcriminalità. All’incontro hanno partecipato i componenti di giunta: Giorgio Moncada, vicepresidente provinciale con delega alla sicurezza oltre che presidente sezionale a Modica; Carlotta Schininà; Daniele Russino, presidente sezionale a Scicli; Gregorio Lenzo, presidente sezionale a Vittoria; e Corrado Lupo nella qualità di responsabile provinciale dell’organizzazione di categoria.