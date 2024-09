La provincia di Ragusa in lutto per la scomparsa di Salvatore Carpintieri

Attualità

E' stato uno degli ultimi storici segretari del Partito comunista oltre ad avere guidato anche la Flai Cgil

La provincia di Ragusa piange, a causa di un lungo male, la scomparsa di Salvatore Carpintieri (nella foto), 69 anni, uno degli ultimi storici segretari del Partito comunista, poi Ds. Carpintieri, che fu sindaco di Ispica per un anno, è stato anche sindacalista della Cgil, ha ricoperto il ruolo di segretario generale della Flai. L’ultimo saluto domani alle 17 al cimitero di Ispica, città dove abitava. “La dipartita di Salvatore Carpintieri, avvenuta in queste ore – commenta il segretario generale della Cgil di Ragusa, Peppe Scifo – ha lasciato un vuoto profondo in tutte quelle persone che lo hanno conosciuto e apprezzato. Il suo ricordo nella Cgil di Ragusa rimarrà indelebile dopo aver offerto per un trentennio un servizio fatto di lavoro, di passione e soprattutto di grande onestà e rigore intellettuale. Ci ha lasciati un compagno che è stato colonna portante della Cgil in provincia di Ragusa, determinando un vuoto non solo nel sindacato ma in tutto il movimento progressista e democratico della provincia. Persona di grande esperienza maturata nella politica, nel Pci in particolare, con una personalità caratterizzata fortemente dal suo alto valore umano con grande capacità di dialogo e unità anche nelle situazioni più difficili. Salvatore Carpintieri lascia un grande esempio di coerenza, etica e determinazione. Tutte le compagne e compagni della Cgil di Ragusa si stringono al dolore di Franca e delle figlie Eva e Laura”.

