La Provincia partner del progetto “Virtus nel Cuore”

La Provincia di Ragusa riconosce e sostiene i valori dello sport come strumento di crescita sociale e inclusione giovanile. Con questo importante presupposto la commissaria straordinaria Patrizia Valenti ha deciso di condividere il progetto “Virtus nel Cuore”.

“Abbiamo tutti esultato per il ritorno della squadra in Serie B nazionale, traguardo conquistato grazie all’impegno di atleti e staff tecnico della nostra provincia. Ma ciò che abbiamo valorizzato con la nostra azione amministrativa è il lavoro fatto sul settore giovanile. Il progetto ‘Virtus nel Cuore’, che sicuramente trova una migliore ispirazione dalla promozione in B, si fonda su valori come inclusione, accoglienza, rispetto delle regole, solidarietà e lavoro in squadra. E’ questo quello che abbiamo premiato”, spiega la commissaria Valenti (nella foto al centro con la presidente Sabbatini e il direttore generale dell’ente Nitto Rosso).