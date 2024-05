La Pvt Modica a soli due set dalla Serie B1

Pallavolo femminile

Vittoria in quattro parziali a Terracina per il team di coach D'Amico che mercoledì sarà di scena in casa per gara-2

La Pvt Modica torna a vincere. E a convincere.

Futura Volley Terracina 1

PVT Modica 3

Parziali: 17/25, 25/20, 13/25, 16/25

Va alla PVT Modica gara 1 degli spareggi play off del campionato di Serie B2 femminile di volley. Le biancorosse di coach Luca D’Amico, infatti, hanno vinto in quattro set al PalaCarucci di Terracina contro le locali della Futura Volley e mercoledì in gara 2 in programma al “Geodetico” di via Fabrizio a Lucescul e compagne basterà vincere due set per staccare il biglietto per la Serie B1.

Gara quasi sempre in mano alle modicane che approcciano bene alla partita e la serie positiva in battuta di Paola Carnazzo permette alle ospiti di prendere subito un buon vantaggio (0/4) da poter gestire. Il tecnico delle pontine prova a spronare le sue atlete che hanno un accenno di reazione che dimezza lo svantaggio, ma appena Brioli e compagne alzano il ritmo del gioco vanno in difficoltà. Sul +4 per le modicane (5/9) il coach delle bluarancio chiama il discrezionale per provare a spezzare il ritmo gara, ma non ottiene gli effetti sperati perché le biancorosse riescono a tenere le avversarie a debita distanza (9/14) Sul 14/19, D’Amico chiama il suo timeout per dare le ultime direttive alle sue atlete che al ritorno in campo allungano definitivamente e chiudono con Nicole Ferrarini il parziale che firma il 17/25 che porta in vantaggio le biancorosse.

La seconda frazione di gioco inizia con un sostanziale equilibrio (5/5), poi le pontine allungano di 3 (15/12) con D’Amico che prova a fermare la “fuga” chiamando il discrezionale. La mossa dà i suoi frutti perché al rientro in campo le biancorosse ricuciono lo strappo (16/16). Terracina però reagisce e allunga nuovamente (20/17) costringendo D’Amico a spendere il secondo timeout. Questa volta Terracina non molla e allunga fino al 25/20 finale che rimette in parità la sfida.

Nel terzo set Modica reagisce e mette subito il “turbo” allungando fino al 3/7 che costringe il tecnico della Futura Volley a giocarsi il primo time out. Terracina reagisce e al ritorno in campo e con un break di 5–1 rimette il punteggio in parità (8/8). Questa volta è D’Amico a chiamare il suo primo discrezionale e al ritorno in campo le biancorosse alzano subito il ritmo e piazzano un contro break di 0–3 che le riporta avanti 8/11 e costringe il tecnico di Terracina a richiamare in panca le sue atlete per il secondo timeout.