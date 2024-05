La Pvt Modica annichilita dal Bisceglie

Pallavolo femminile

Le atlete di coach D'Amico battute in Puglia nella gara 1 della finale play off. Mercoledì il secondo match tra le mura amiche

Niente da fare per la Pvt Modica a Bisceglie in gara 1 della finale play off del campionato di Serie B2 femminile.

Star Volley Bisceglie 3 – Pvt Modica 0.

Parziali: 25/18, 25/11, 25/14

Star Volley Bisceglie: Mileno 2, Haliti 9, Kostadinova 15, Civardi 11, Tomasi 9, Murri 8, Quarto (L), n.e.: Curci, Cristofaro, Di Paola, D’Ambrosio. All.: Giunta.

PVT Modica: Brioli, Liguori 4, Meniconi 10, Ferrarini 6, Lucescul 5, Carnazzo 4, Lo Iacono 2, Valenti 1, Jimenez, Gambini, Ferrantello (L). All.: D’Amico.

Arbitri: Mercuri e Marini

Pesante sconfitta della PVT Modica, che al “PalaDolmen” di Bisceglie subisce un netto 3 – 0 dalla Star Volley in gara 1 della finale play off del campionato di serie B2 femminile di pallavolo. Una sconfitta che non pregiudica la corsa verso la promozione delle biancorosse di coach D’Amico, ma che rende sicuramente ancora più complicata gara 2 in programma mercoledì alle 21 al “Geodetico”.

Il sestetto modicano, dopo un ottimo approccio alla partita, si è sciolto come neve al sole soffrendo moltissimo in ricezione, permettendo alle nero-fucsia pugliesi di riprendere in mano le redini del gioco e portare a casa tre punti importantissimi grazie al supporto del pubblico di casa.

Partenza sprint delle modicane che piazzano un break di 1 – 6 che costringe immediatamente coach Giunta a chiamare il primo discrezionale. Il tecnico della Star Volley “catechizza” a dovere le sue atlete che ritornano in campo con le giuste motivazioni e iniziano la rimonta che si concretizza sul 10 – 10. Questa volta è D’Amico a chiudere la sospensione di 30” per cercare di far riordinare le idee alle biancorosse. Ma le modicane non riescono a reagire e subiscono un parziale di 9 – 6 (19 – 16) con il tecnico modicano costretto a chiamare il secondo time out.

Bisceglie sospinto dal pubblico e da una Kostadinova che non sbaglia in colpo, piazza l’allungo decisivo e si porta a casa il parziale d’apertura con il punteggio di 25/18 in 30′ di gioco.

La Pvt accusa il colpo ed è costretta a inseguire sin dalle prime battute della seconda frazione (4 – 1). Meniconi si carica sulle spalle la sua squadra che riesce a recuperare (6 – 6) e a mettere il muso avanti nel punteggio (8/9), ma è un fuoco di paglia. Bisceglie, infatti, alza i ritmi del gioco e mette pressione alle modicane che hanno un blackout dal quale non riescono a uscire. Sul 14/11 D’Amico chiede il discrezionale per spezzare il ritmo alle pugliesi, ma la serie di battute vincenti di Kostadinova scavano il solco decisivo nel punteggio con la Star Volley che chiude la frazione con un eloquente 25/11 che indirizza definitivamente il match.