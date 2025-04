La Pvt Modica celebra 50 anni di storia, di successi, di cadute e risalite

Pallavolo femminile

Domani e giovedì due giornate per celebrare insieme ai propri tifosi il raggiungimento di questo grande traguardo

Cinquant’anni di storia, di successi, di cadute e risalite. 50 anni di passione da celebrare insieme ai propri tifosi con la partecipazione di tante ex giocatrici che hanno indossato negli anni la gloriosa maglia della Pvt. Mercoledì 16 e giovedì 17 aprile in quella che storicamente è casa sua, la struttura geodetica di via Fabrizio, saranno due giornate a forti tinte bianco, rosse e blu. Per celebrare questo importante traguardo, la società modicana ha pensato ad un programma ricco. Si parte domani con il quadrangolare U16 tra la Pvt, il Ragusa Volley fresco vincitore della Serie D, la Green Sport proiettata già ai playoff per la B2 ed una società di grandi tradizioni come il Gabbiano Pozzallo. A partire dalle 15,30 si sfideranno in un quadrangolare che vedrà protagoniste giovanissime atlete dai 12 ai 16 anni.