La Pvt Modica regola la pratica Palermo e si prepara per il big match con Caltanissetta

Pallavolo femminile

Un'altra prestazione da incorniciare per il sestetto di coach D'Amico

Ennesimo successo in tre set per la Pvt Modica di coach D’Amico che nella seconda trasferta consecutiva imposta dal calendario, ieri pomeriggio ha espugnato il campo di gioco della Com.Fer Palermo. Un successo netto che certifica lo stato di forma delle biancorosse che restano saldamente in vetta alla classifica del girone L del campionato di Serie B2 e lancia un chiaro segnale al torneo: la formazione modicana vuole continuare a essere la protagonista principale.