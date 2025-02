La Pvt Modica sconfitta al tiebreak a Roma

Volley femminile

Partita entusiasmante anche se alle ospiti è mancato qualcosa nelle individualità che hanno fatto pendere il piatto della bilancia dalla parte delle locali

Sconfitta al tie break per la Pvt a Roma. Questo il tabellino

CS Volley S. Lucia Roma 3

PVT Modica 2

Parziali: 25/23, 25/22, 20/25, 21/25, 16/14

Trasferta capitolina non completamente positiva per la PVT Modica di coach Luca D’Amico, che ieri pomeriggio è stata sconfitta dopo cinque set tiratissimi dalle padrone di casa della ICS Volley Santa Lucia. Le biancorosse, sotto di due set, sono riuscite a rientrare nel match aggiudicandosi terza e quarta frazione per poi arrendersi ai vantaggi al tie break.

E’ stata una partita molto bella e combattuta con la formazione capitolina che ha messo subito in chiaro le sue intenzioni, ma Meniconi e compagne hanno risposto per le rime ribattendo colpo su colpo. Alla fine a decidere le cinque frazioni di gioco sono stati gli episodi e le individualità presenti nelle due squadre, che per quanto fatto vedere in campo ieri, forse meriterebbero una classifica migliore.