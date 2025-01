“La questione sicurezza in provincia di Ragusa è cruciale per coltivare ipotesi di sviluppo”

Attualità

L'intervento del segretario dell'Ust Cisl Rg Sr Giovanni Migliore

“La questione sicurezza è diventata un must per le città della provincia di Ragusa, e anche oltre. Pure i sindacati dei lavoratori guardano con attenzione alle dinamiche che continuano a emergere sul territorio dell’area iblea e condividono, almeno per quanto ci riguarda, la necessità di una linea comune che possa spingere affinché arrivino risposte adeguate dalle amministrazioni comunali ma, soprattutto, dai livelli nazionali. Non ci sono dubbi. Soltanto se c’è sicurezza e legalità, si può continuare a perseguire una ipotesi di crescita e di sviluppo del territorio, in questo caso quello ibleo”. Lo dice il segretario generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore (nella foto), legandosi al dibattito che in provincia di Ragusa è diventato molto intenso in queste ore e che, addirittura, a Vittoria ha portato alla creazione di un tavolo di crisi permanente per la sicurezza urbana.