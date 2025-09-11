La Ragusa-Catania e i lavori a rilento di un lotto, il consigliere Sortino chiede chiarimenti

Attualità

"Ottenute alcune rassicurazioni in aula a palazzo dell'Aquila su un tema che riguarda da vicino tutti i cittadini"

“Il consiglio comunale di Ragusa diventa l’occasione anche per chiedere lumi riguardo a questioni che magari non sono di pertinenza specifica del civico consesso ma che comunque riguardano da vicino tutti i cittadini. È il caso dei lavori della superstrada Ragusa-Catania divisi in quattro lotti, con il terzo da Grammichele a Francofonte che, rispetto agli altri, va abbastanza a rilento. Siamo a percentuali del 3% rispetto, per esempio, al secondo e al quarto lotto che viaggiano speditamente oltre il 20%”.

È quanto dichiara il consigliere Giovanni Sortino (nella foto), manifestando non poca preoccupazione per una infrastruttura, necessaria allo sviluppo dell’intera area ragusana, che non può più attendere.