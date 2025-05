La ragusana Miriam Patruno alla finale nazionale di Miss Mondo Italia

Società

L'appuntamento è in programma a Gallipoli dal 3 al 15 giugno

La ragusana Miriam Patruno (nella foto) dopo aver partecipato con grande entusiasmo a diverse selezioni provinciali, è felice e onorata di annunciare che prenderà parte alla Finale Nazionale di Miss Mondo Italia 2025, che si terrà a Gallipoli dal 3 al 15 giugno.

Questa esperienza rappresenta per lei molto più di un concorso: è un percorso umano e personale fatto di emozioni, crescita, confronto e nuove amicizie. Ha scelto di partecipare per mettersi in gioco con autenticità e determinazione, mostrando non solo la sua immagine ma anche ai valori in cui crede.

