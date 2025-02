La rassegna teatrale “Ragusa ride” prosegue con “Gobba a levante”

Spettacoli

La commedia in due atti scritta e diretta da Maurizio Nicastro sarà portata in scena domenica alla Badia

Continua “Ragusa ride” al teatro Badia di corso Italia 103. Domenica 2 marzo sarà portata in scena, fuori rassegna, a partire dalle 18,30, la commedia in due atti, scritta e diretta da Maurizio Nicastro (nella foto), e rappresentata dalla compagnia PalcoUno di Ragusa, dal titolo “Gobba a levante (jella calante)”. La trama ruota attorno a un interrogativo che coinvolge tutti: esiste davvero la fortuna? O forse è solo un’illusione a cui ci aggrappiamo? Un tema universale, trattato con ironia e leggerezza, che invita il pubblico a riflettere mentre si diverte. Sul palco andranno in scena Marco Comitini, Giada Ruggeri, Giuseppina Aiello, Luca De Angelis, Gisella Burderi, Emanuele Campo, Frida Terranova e Giovanni Migliorisi: saranno protagonisti di situazioni a dir poco spassose. La rassegna, diretta dallo stesso Maurizio Nicastro, prosegue nel contesto di una stagione teatrale 2024-2025 con diverse novità. Tra queste, la promozione “Teatro&Pizza”, che consente di abbinare la visione dello spettacolo a una cena presso l’attiguo locale Capitolo Barocco a un prezzo speciale. Inoltre, il pubblico sarà accolto nella sala Blu del teatro con the caldo e biscottini per creare un’atmosfera conviviale prima dello spettacolo. Ingresso al teatro 12,50 euro a persona. “Ci attende un altro appuntamento della stagione ricco di divertimento e spensieratezza – afferma il direttore artistico Maurizio Nicastro – con commedie che intrattengono il pubblico grazie all’energia degli attori e alle loro trovate. Anche in questo caso, quello di domenica si annuncia un appuntamento imperdibile per chi cerca un momento di relax e buonumore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA