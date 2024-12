La Scherma Modica festeggia 40 anni di storia

Sport

Sabato nelle sale del castello ci sarà anche il ministro Abodi

Sabato 28 dicembre saranno le sale del “Castello”, le stesse che già ospitarono la Scherma Modica nei suoi primi 15 anni di storia ed ora ristrutturate, a rivivere l’atmosfera della sala scherma questa volta in festa, per celebrare i suoi primi 40 anni di storia. Non poteva certo esserci location migliore per questo momento celebrativo, che vuole essere “aperto” alla città intera, a quanti di questi 40 hanno vissuto e condiviso praticando scherma pochi mesi o interi decenni; a quanti amministratori, sponsor, partner, semplici tifosi hanno riconosciuto ora come nel passato a questa associazione sportiva essere patrimonio della città.

E che questa realtà sia anche un’eccellenza della scherma italiana risalta anche nelle parole di saluto che il presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi ha voluto inviare: “La storia che vi accingete a celebrare, avviata dal Maestro e Presidente Giorgio Scarso, ha fatto della vostra società un’eccellenza della scherma italiana, sia per i risultati agonistici ottenuti, sia per i tanti ragazzi e ragazze che, grazie a voi, hanno avuto la possibilità di praticare il nostro sport e, quel che più conta, di crescere in un ambiente sano e stimolante”. Inoltre un grande riconoscimento di eccellenza dello sport in generale sarà dato dalla prestigiosa presenza del Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi che presenzierà alla cerimonia istituzionale alle ore 16:30 al Castello; dopo aver prima fatto una visita al cantiere del PalaScherma in ristrutturazione con i fondi del PNRR e successivamente dopo aver assistito al saggio di chiusura del Corso Scolastico di Scherma dedicato agli under10 ancora non agonisti, che muovono i primi passi sulle pedane di scherma. Inoltre ad impreziosire il momento di festa, la presenza di una messe di medaglie d’oro olimpiche: accanto a quella di “casa” Giorgio Avola, un mostro sacro dello sport italiano di tutti i tempi Valentina Vezzali che di ori olimpici ne ha vinti ben 6, e del campione olimpico siciliano Daniele Garozzo. Le sale del Castello saranno aperte fin dal mattino, dalle 11 alle 13 per visitare la mostra “La nostra storia, il nostro futuro”, con installazioni che riportano alla scoperta del passato attraverso video, foto, trofei; con l’esposizione di un’opera dedicata ai 40 anni della Scherma Modica realizzata da un ex-schermitore ora affermato artista Orazio Battaglia, con la possibilità di incontrare i maestri della Scherma Modica. Nel primo pomeriggio si svolgerà il saggio del Corso Scolastico, e la cerimonia istituzionale alla presenza del Ministro Abodi. Si proseguirà dalle 18 con “Chiaccherata tra schermitori”, uno spazio in cui ex-schermitori racconteranno e si racconteranno attraverso ricordi, aneddoti, storie e curiosità degli anni passati in sala scherma. Sarà insomma una festa che permetterà di ripercorrere il miracolo sociale e sportivo rappresentato da questa associazione sportiva geograficamente emarginata ma che è riuscita a guadagnarsi un ruolo da protagonista, grazie alla vulcanica energia del fondatore maestro Giorgio Scarso. Un incredibile sogno lungo 40 anni, la storia di tutti noi, un pezzo di storia della città.