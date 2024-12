La scritta “We love Modica” con la luce degli smartphone

Società

Riuscita l'iniziativa promossa dall'associazione Modiverso: un atto d'amore per la città

Impresa riuscita, una mission che ad un certo punto della serata sembrava “impossible” ma alla fine, come nelle migliori pellicole con Tom Cruise protagonista, la missione è riuscita, la scritta “WE LOVE MODICA” è diventata realtà.

Domenica 8 dicembre alle 17,30, con qualche minuto di anticipo, viste le condizioni meteo avverse, la scalinata di San Pietro ha ospitato tante persone di diverse età che insieme, con le torce dei loro smartphone, hanno reso realtà il progetto di Modiverso.

Dalle 17,30 alle 18,00 un gioco di luci ha visto ricreare la scritta We Love Modica con un cuore al centro ad indicare l’amore per la città e la voglia di mettersi in gioco per essa. Nei giorni precedenti erano state tante le adesioni da parte dei cittadini modicani, ma le condizioni del meteo avverse hanno tenuto con il fiato sospeso gli organizzatori che fino all’ultimo minuto hanno sperato che tutto potesse realizzarsi e così è stato.