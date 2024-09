La segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa Vera Carasi nuova segretaria regionale dell’Usr Sicilia

Attualità

L'elezione al termine del consiglio generale regionale tenuto a Palermo alla presenza del segretario generale nazionale Gigi Sbarra

Vera Carasi è la nuova segretaria regionale della Usr Cisl Sicilia. È stata eletta al termine del Consiglio generale regionale tenuto a Palermo alla presenza del segretario generale nazionale della Cisl, Gigi Sbarra, e della segretaria generale nazionale aggiunta, Daniela Fumarola, e che ha scelto Leonardo La Piana quale nuova guida della Cisl siciliana.

Insieme alla Carasi l’altro componente della nuova segreteria sarà Emanuele Gallo, già segretario della Cisl Agrigento-Caltanissetta-Enna.

“Ringrazio Leonardo La Piana per la fiducia accordata – ha dichiarato la neosegretaria regionale – Sono consapevole dell’impegno, ma so altrettanto bene quanto lavoro intenda fare il nostro nuovo segretario generale regionale. La mia elezione è un riconoscimento per l’intero gruppo dirigente della Cisl Ragusa Siracusa che da squadra compatta e dalla forte confederalità riesce ad affrontare tutte le vertenze – ha aggiunto ancora la Carasi – e per tutti i nostri rappresentanti che sul territorio si spendono quotidianamente per dare risposte e sostegno ai lavoratori. Sono perfettamente cosciente dell’impegno che mi attende – ha concluso Vera Carasi – ma la Cisl siciliana rappresenta un punto di riferimento importante nei territori. Un ruolo sostenuto dalla credibilità, dall’affidabilità e dalla preparazione di tutti i nostri dirigenti e operatori”.