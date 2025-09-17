La siciliana Valentina Spata insignita del premio internazionale Miriam Makeba – Mama Africa

Attualità

Il prestigioso riconoscimento conferito a personalità che, con coraggio, passione e dedizione, hanno contribuito in maniera significativa alla difesa dei diritti umani

Il comitato internazionale per la difesa dei diritti umani, formato da Defending human rights, International federation for human rights, Human rights, Association of Sub-saharan Africa countries, ha assegnato il premio internazionale “Miriam Makeba – Mama Africa” per l’anno 2025/2026 alla dottoressa Valentina Spata (nella foto), riconoscendole il titolo di Madrina dei diritti umani.

Il premio viene conferito a personalità che, con coraggio, passione e dedizione, hanno contribuito in maniera significativa alla difesa dei diritti umani e alla promozione della dignità delle persone. Quest’anno il riconoscimento va a una donna siciliana, che ha dedicato la sua vita alla tutela dei più vulnerabili, alla giustizia sociale e al sostegno delle comunità.

“Ricevere il premio ‘Miriam Makeba – Mama Africa’ – dichiara la dottoressa siciliana Valentina Spata, originaria di Ragusa – è un onore immenso che condivido con tutte le persone che ogni giorno lottano per la libertà, la giustizia e i diritti fondamentali. Questo riconoscimento non è soltanto personale, ma appartiene a chi crede che la solidarietà e l’impegno possano davvero cambiare il mondo. Continuerò a dedicare le mie energie a difendere chi non ha voce, perché i diritti umani non hanno confini né barriere”.