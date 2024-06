La Società ippica ragusana di scena a Pozzallo per la tappa del circuito classico Masaf

Sport

Tra gli obiettivi la valorizzazione del cavallo italiano da sella con giovani puledri di 4, 5, 6 e 7 anni

Fine settimana di gare per la Società Ippica Ragusana nell’impianto Terre Rosse di Pozzallo, del circolo ippico San Bartolo, per la tappa del circuito classico Masaf (ministero dell’agricoltura e della Sovranità alimentare). La manifestazione nazionale di salto ostacoli e’ organizzata dalla Società Ippica ragusana. Tra gli obiettivi del circuito classico MASAF la valorizzazione del cavallo italiano da sella con giovani puledri di 4, 5, 6 e 7 anni. Prevista la presenza di ben 240 iscritti che si dovranno cimentare anche in una pool promozione per accedere, in autunno, alle finali nazionali che abitualmente si svolgono ad Arezzo. Per la società ippica ragusana l’ennesimo evento sportivo organizzato questa volta, per motivi tecnici, fuori casa. Si tratta di un momento di sport e di confronto che, in occasione di questo evento, hanno la possibilità di confrontarsi in un appuntamento denso di contenuti tecnici.

In aggiunta al circuito classico Masaf anche il trofeo Nino D’Aquila che si disputerà in due manche la prima in occasione del circuito classico e La seconda nella manifestazione A** presso lo stesso impianto dal Circolo ippico San Bartolo dal 28 al 30 giugno. Appuntamento a domenica per il podio e le medaglie al collo quando, al termine delle prove previste, sarà possibile conoscere i nomi dei nuovi campioni del circuito classico Masaf.