La tragedia di Vittoria, Confcommercio: “Facciamo rete per evitare che il disagio aumenti”

Attualità

Il presidente Lenzo esprime il cordoglio a nome di tutto il direttivo ed evidenzia quali potrebbero essere le necessità per la comunità locale

“L’incendio della scorsa notte a Vittoria, che ha colpito una intera famiglia costando la vita a due componenti dello stesso nucleo, mette in luce come la famiglia, nonostante le difficoltà, stesse realizzando i propri sogni attraverso l’istruzione, il lavoro e l’impegno sociale”. E’ quanto afferma il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, che riflette sulle cause del malessere che ha determinato la tragedia.