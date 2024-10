La Virtus Ragus ingaggia Zan Kosic

Basket

Il play-guardia sloveno va a rinforzare il reparto esterni di coach Recupido

Zan Kosic (nella foto) è un nuovo giocatore della Virtus Ragusa. Il play/guardia classe ’93, nazionalità slovena, va a rinforzare il reparto esterni di coach Recupido, portando in dote esperienza, punti e visione di gioco. Kosic è arrivato in Italia lo scorso anno, in cui ha vestito la maglia di Omegna nel campionato di Serie B Nazionale. Nella stagione alla Fulgor ha messo a segno 13,6 punti di media, con il 38% da tre e quasi 5 assist a partita. Il season high è dello scorso febbraio contro Lissone, quando in 45’ di utilizzo (supplementari annessi) realizzò 32 punti, con 35 di valutazione.