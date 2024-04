La Virtus Ragusa a Salerno per prendersi i playoff

Basket

Coach Recupido: "Quella campana è una delle migliori squadre del raggruppamento. Ci serviranno grande concentrazione e tutte le energie possibili"

Forte del primo posto nella Conference Sud, in compagnia di Molfetta e Orlandina, la Virtus torna a esibirsi in trasferta, dove nel corso della fase a orologio ha ottenuto una vittoria (in Puglia contro Monopoli) e una sconfitta (ad Angri). Per qualificarsi ai playoff del campionato di Serie B Interregionale manca solo l’aritmetica, ma le ultime tre gare del girone portano con sé una motivazione ulteriore: cioè ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia della post-season, il cui inizio è fissato per maggio.

“Salerno è una delle migliori squadre del raggruppamento – dice coach Recupido -, sta facendo un percorso di grande rilievo. Per fare una buona partita ci servono grande concentrazione e tutte le energie possibili. Mi aspetto una gara tosta sotto il profilo fisico e del dispendio mentale. E’ ovvio che giocare in trasferta è un po’ più complicato, ma stiamo acquisendo la giusta maturità per esprimerci al meglio anche distanti da casa. Si deve provare ancora più soddisfazione a giocare in ambienti caldi, con un pubblico che ti tifa contro per 40 minuti. Sono certo che stiamo cominciando ad apprezzare anche questo aspetto”.