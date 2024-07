Basket

Completato il pacchetto a disposizione di coach Recupido

La Virtus Ragusa amplia il reparto lunghi con l’arrivo di Mirko Gloria. L’ala/centro, classe ’95, completa il pacchetto a disposizione di coach Recupido, che aveva già visto la conferma di Gaetano, Vavoli, Calvi e Piscetta. Gloria, 203 cm, arriva a Ragusa con grande voglia di fare, dopo una stagione vissuta in Serie B Interregionale fra Piazza Armerina (11,1 punti di media in regular season) e Molfetta, dove è stato uno dei maggiori interpreti della squadra di coach Carolillo, che si è arresa in semifinale playoff a Capo d’Orlando. Durante la sua permanenza in Puglia, coincisa con la disputa della seconda fase, Gloria ha viaggiato a 10,4 punti e 5,7 rimbalzi a sera, tirando col 58 per cento da due.

Nella sua carriera, Gloria ha accumulato notevole esperienza sui campi di B. Dopo aver completato la sua formazione fra Roseto e Giulianova (meritandosi la convocazione in nazionale Under 20), ha giocato con le maglie di Trapani, Eurobasket Roma e Stella Azzurra prima di approdare nel 2017 a Borgosesia, dove disputa due stagioni ad alto livello. Poi, nella stagione 2019-20, si divide fra Pavia e Olginate, prima di rientrare in Sicilia nelle fila di Torrenova. Seguono le esperienze con Jesi e Sant’Antimo, prima del ritorno a casa con la maglia della Siaz. E’ un giocatore cui piacciono le situazioni dinamiche, specie da pick n’roll. La sua apertura alare, nella metà campo difensiva, garantisce un’elevata protezione del ferro.

Come dichiara lo stesso Gloria “con la Virtus siamo stati vicini anche in passato. Ma un paio d’anni fa mi arrivò una chiamata da Reggio Emilia, per aggregarmi alla squadra durante il precampionato, mentre lo scorso anno sono tornato a giocare nella mia città. Stavolta – dice l’atleta – i tempi erano maturi e sono veramente fiero di aver ricevuto la proposta di Ragusa: conosco la società, l’organizzazione e la serietà e la passione delle persone che ci lavorano. Questo è uno dei mille motivi per cui sono contento di venire alla Virtus”.