La Virtus Ragusa conferma Giovanni Tumino: “Un onore crescere qui”

Basket

Rappresenta una delle migliori espressioni del vivaio ibleo

La Virtus Ragusa annuncia con orgoglio la conferma di Giovanni Tumino per la stagione 2025/26. Playmaker classe 2007, Tumino rappresenta una delle migliori espressioni del vivaio ibleo e, dopo l’ottimo percorso di crescita compiuto negli ultimi anni, è pronto a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale all’interno del roster.

Nella scorsa stagione, inserito stabilmente nel gruppo della prima squadra, Tumino ha saputo farsi trovare pronto ogni volta che lo staff tecnico lo ha chiamato in causa nel campionato di Serie B Nazionale. Con 25 presenze complessive e una media di 7,6 minuti a partita, ha offerto solidità in regia e intensità difensiva, contribuendo ad allungare efficacemente le rotazioni degli esterni.

Non solo prima squadra: Tumino è stato il leader della formazione impegnata nel campionato di Prima Divisione, concluso con una semifinale combattuta contro la Pgs Sales Catania, e uno dei protagonisti assoluti della Virtus Academy, capace di vincere il titolo regionale del campionato Under 19 Gold e di spingersi fino alla finale nazionale di Conference. Un cammino esaltante, culminato con le vittorie su Portici e Novipiù Campus Piemonte e interrotto solo all’ultimo atto da Ozzano.