La Virtus Ragusa esordisce in casa contro il Treviglio

Basket maschile

Coach Recupido: "A noi occorre una grande prestazione difensiva"

Nella prima giornata di campionato, che segna il ritorno della Virtus nella Serie B Nazionale Old Wild West, i ragazzi di coach Recupido sono attesi da un debutto difficilissimo contro la Tav Treviglio. La nuova società brianzola, che ha rimpiazzato la storica Blu Basket (dopo il trasferimento del titolo di A2 a Orzinuovi), parte con le migliori ambizioni e un roster di grande valore, allenato da coach Davide Villa.

“Sarà difficile come ogni inizio – spiega coach Gianni Recupido (nella foto) alla vigilia del match – Treviglio è una squadra ambiziosa, costituita da dieci giocatori che sono tutti in grado di far canestro. A noi occorre una grande prestazione difensiva, inoltre bisogna mettere in pratica le cose su cui abbiamo lavorato nella preaseason: cioè giocare semplice e con grande intensità. Questo deve essere un mantra per tutto l’anno, perché il livello è altissimo e bisogna adeguarsi al ritmo il prima possibile, conservando le caratteristiche messe in mostra nel campionato scorso: difesa, contropiede, ordine, gioco corale”.

In estate la squadra è cambiata con l’inserimento di tre nuovi innesti: Erkmaa, Bertocco e Gloria. “Dovremo fare a meno della personalità di Andrea Sorrentino, che era una bandiera e un punto di riferimento per tutti – analizza il coach -. Abbiamo provato a sostituirlo nella maniera più adeguata, prendendo dei giocatori che riteniamo validissimi dal punto di vista tecnico-tattico e soprattutto umano. Riteniamo che possano inserirsi in un gruppo che ha già uno spirito consolidato e rappresentare un valore aggiunto”.