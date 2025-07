La Virtus Ragusa ha completato l’iscrizione al campionato di Serie B interregionale

Sport

La presidente Sabbatini ha scelto di rinnovare l'impegno del gruppo Ekso

La Virtus Ragusa comunica di aver regolarmente completato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B Interregionale. Un passaggio formale che consente alla società di guardare con maggiore serenità alla programmazione della prossima stagione.

La presidente Sabrina Sabbatini (nella foto), in considerazione dell’iniziativa di azionariato popolare che porterà alla costituzione della Fondazione Virtus, ha scelto di rinnovare l’impegno del gruppo Ekso per la pallacanestro ragusana e proseguirà nel suo ruolo alla guida del club. L’azionariato, che fin qui ha raggiunto quasi 80 adesioni, si è rivelato un contributo concreto ai fini dell’iscrizione, ma soprattutto segna l’avvio di una fase nuova in cui la Virtus vuole diventare sempre più patrimonio della città e della sua comunità.

“La risposta che questo gruppo di sostenitori ha voluto dare alla mia richiesta di aiuto – commenta la presidente Sabbatini – rappresenta un primo segnale importante non solo per la Virtus, ma per tutto il movimento sportivo ragusano. Questo affetto ci ha dato nuova energia. Ringrazio tutti coloro che hanno scelto di mettersi al nostro fianco. Adesso ci auguriamo che anche il mondo imprenditoriale locale possa cogliere questo momento come un’opportunità per investire, insieme a noi, in un progetto che unisce sport, identità e territorio”.