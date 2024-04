La Virtus Ragusa in scena domani sera contro Monopoli

Basket

Il quintetto di coach Recupido chiamato a recuperare il passo falso di Angri: "Lottiamo per strappare un posto nella griglia play off"

Al PalaPadua, domani sera alle 20,30, andrà in scena la quinta giornata dei Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale, che vedrà opposte la Virtus Ragusa e la White Wise Monopoli. Meno di un mese fa la formazione di Recupido si impose in Puglia per 75-72, reagendo alle difficoltà iniziali. Una seconda vittoria contro i pugliesi sarebbe un bel passo avanti per la qualificazione ai playoff, anche se la Virtus non deve commettere lo stesso errore d’atteggiamento costato i due punti ad Angri, domenica scorsa: “Il problema di quella sconfitta – analizza coach Gianni Recupido (nella foto) – deriva dall’avvicinamento alla partita. La voglia, la concentrazione e la cattiveria agonistica non erano quelle delle settimane precedenti, forse perché venivamo da un tris di partite molto impegnative da un punto di vista emotivo e, quindi, non siamo riusciti a caricarci a dovere. L’impatto è stato pessimo, poi ci siamo innervositi e abbiamo trascorso tutta la partita a rincorrere. L’abbiamo ripresa più volte, ma quando arrivi punto a punto, nelle fasi finali, rischi di non farcela”.

Dopo i risultati maturati negli anticipi di ieri, la Virtus è al terzo posto della Conference Sud, in compagnia di Sala Consilina e in ritardo di due lunghezze rispetto a Capo d’Orlando e Molfetta, che hanno vinto le rispettive sfide. “In questo momento – riprende Recupido – stiamo lottando per il terzo obiettivo stagionale: il primo era la conquista Coppa Sicilia, il secondo la qualificazione alla fase a orologio, adesso è strappare un posto nella griglia playoff. Vincendo ad Angri ci avremmo messo una seria ipoteca, questo purtroppo non è successo e dovremo lottare ancora. La classifica è cortissima e ogni gara pesa quattro punti. E’ ovvio che troveremo una squadra più convinta dei propri mezzi: rispetto alla gara d’andata, Monopoli ha recuperato un paio di giocatori infortunati. Noi abbiamo la fortuna di poter contare su un gruppo tosto. Di fronte a uno schiaffo abbiamo sempre risposto alla grande, per questo sono fiducioso”.