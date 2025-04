La Virtus Ragusa non può più sbagliare, a caccia del pass per i playout

Basket

Domani sera al Palapadua la sfida con Casale Monferrato

Vietato sbagliare. La Virtus a due giornate dalla fine della stagione regolare cerca il pass per i playout, che potrebbe arrivare già domani sera: mentre al PalaPadua, per la 37.ma giornata del campionato di Serie B Old Wild West, è attesa la Novipiù Casale Monferrato, a Imola, contro l’Andrea Costa, la Robur Saronno si gioca l’ultima chance di operare l’aggancio. La Virtus è avanti di due lunghezze e ha la differenza canestri a favore. L’unica combinazione possibile per Saronno è vincere le due partite che rimangono e sperare che la Virtus le perda entrambe.

La formazione di Di Gregorio e Valerio, dal canto suo, ha immediato bisogno di riscatto dopo il crollo nell’ultima frazione contro Mestre, che ha pregiudicato la buona prestazione andata in scena domenica scorsa per tre quarti. Ragusa è reduce da 4 k.o. consecutivi e deve ritrovare equilibrio e fiducia, elementi che passano soltanto da una vittoria. Ma soprattutto ha la necessità di ri-allinearsi al livello d’intensità – fisica e mentale – che l’attendono (eventualmente) nella post-season.

Monferrato occupa la nona posizione in classifica con 20 gare vinte e 16 perse. Arriva a Ragusa per fare bottino pieno e conservare la posizione, che al momento le consente l’accesso al play-in. La squadra di coach Corbani è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Civitus Vicenza, anche se prima ne aveva vinte quattro di fila. E’ il terzo attacco del campionato dopo San Vendemiano e Treviglio. Martinoni segna 19,4 punti di media con il 59% da due punti e 7,5 rimbalzi. E’ il secondo miglior realizzatore del girone A dopo Gluditis (Rucker), il migliore in assoluto per valutazione (22,4). La Novipiù vanta cinque giocatori in doppia cifra: Pepper (14,8), Vecerina (12,2), il veterano Wojciechowski e Stazzonelli. Nel match d’andata, disputato il 5 gennaio, la Novipiù si impose sulla Virtus per 76-61 con 20 punti di Martinoni. Per Ragusa 18 di Bertocco.