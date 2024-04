La Virtus Ragusa ospita Angri: “Vogliamo finire la fase a orologio con una vittoria”

Basket

L'americano Marcus Brown suona la carica dopo il successo sul campo della capolista

Da un lato la grande vittoria di squadra di Molfetta; dall’altro l’ultima gara della seconda fase, al PalaPadua contro Angri, che determinerà la griglia playoff. E’ una settimana importante per la Virtus in chiave futura. I ragazzi di coach Recupido l’affrontano con la mente lucida, le gambe toniche e la consapevolezza dell’importante successo ottenuto domenica scorsa sul parquet della Dai Optical, agganciata in vetta alla classifica (ma c’è anche Capo d’Orlando).

Fra i trascinatori Marcus Brown (nella foto), che in Puglia aveva giocato lo scorso anno: “Motivazioni particolari? Il mio unico obiettivo era vincere – dice la guardia ragusana – e sono molto contento di aver portato a casa i due punti contro una formazione tosta. Abbiamo giocato bene, eravamo concentrati sin dall’inizio, c’è stata grande applicazione difensiva e nei momenti difficili siamo rimasti uniti. Abbiamo fiducia nello staff e in noi stessi – ripete Brown -. Sapevamo dell’importanza della partita”.