La Virtus Ragusa ospita Imola per dimenticare il crollo di Treviglio

Domani al Palapadua una sfida cruciale per ritrovare la verve perduta

Ragusa torna al PalaPadua per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West. Dopo la batosta di Treviglio, al cospetto della seconda della casse, la Virtus proverà a rifarsi contro l’Andrea Costa Imola e a riprendere il periodo positivo (due vittorie consecutive) interrotto dal match infrasettimanale. Lo staff medico valuterà le condizioni di Zan Kosic, che si è fatto male alla caviglia nell’ultima trasferta. La Virtus, come le accade da qualche mese, dovrà rinunciare a Franco Gaetano. Fermo ai box anche Ugo Simon.

L’Andrea Costa Imola non attraversa un buon periodo: tre sconfitte di fila hanno fatto retrocedere la squadra di Angori a metà classifica, erodendo un po’ di entusiasmo. Ma la formazione romagnola, dopo il k.o. di Mestre, ha goduto di qualche giorno di recupero in più rispetto alla Virtus, dato che la sfida di mercoledì scorso con Desio è stata rinviata al 5 febbraio. Il pericolo numero uno si chiama Maks Klanjscek, che viaggia a 21 punti di media (in 31’ di utilizzo) ed è il secondo miglior realizzatore del Gruppo A alle spalle di Gluditis. Lo sloveno è uno degli attaccanti più temuti dalle difese avversarie: è il secondo per falli subiti (5,6 a partita). Nel match del PalaRuggi, all’andata, realizzò 25 punti. In quell’occasione andarono in doppia cifra anche Chiappelli e Sanguinetti, e la Virtus uscì con le ossa rotte (81-61).