La Virtus Ragusa ospita l’Angri: dall’esito della gara dipende la posizione nella griglia play off

L'assistant coach Lia Valerio: "Proveremo a giocarci il primo posto"

La Virtus non può lasciarsi impressionare dall’unica vittoria ottenuta da Angri nella seconda fase (proprio nel match d’andata: 82-78); le residue chance playoff dei campani passano, infatti, dalla prestazione di domenica sera al PalaPadua (palla a due ore 18). La sfida, valida per l’ottava giornata dei Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale, servirà a stabilire il posizionamento di Ragusa nella griglia playoff: considerato lo scontro diretto tra Orlandina e Molfetta, una vittoria della Virtus significherebbe l’aggancio a una delle prime due posizioni, con l’acquisizione del fattore campo anche in una eventuale semifinale.

Ci sono tutti i presupposti per scendere sul parquet carichi. La società, in settimana, ha invitato il pubblico a vestirsi d’azzurro per stare al fianco dei ragazzi e onorare la cavalcata della squadra. Alla vigilia del match ha parlato l’assistant coach di Recupido, Lia Valerio: “Durante la settimana ci siamo preparati alla gara pensando esclusivamente a noi stessi – assicura – perché la formula del campionato non ammette calcoli e non è nostro interesse farne. L’obiettivo è andare in campo e provare a giocarci il primo posto. Non stiamo ancora pensando ai playoff, ci siamo allenati con l’obiettivo di essere competitivi domenica”.