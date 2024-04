La Virtus Ragusa perde il filo nell’ultimo quarto, Salerno vince in rimonta

Basket

Il blackout costa al quintetto di coach Recupido un altro ko in terra campana, ma non pregiudica la corsa ai playoff

La Virtus gioca una partita maschia per tre quarti, ma si sfalda nel finale e perde la seconda gara dei Play-In Gold sul campo di Salerno: 78-69 per la formazione di casa, che ribalta tutto nel momento di massima difficoltà (sul -7) con un parziale strepitoso. Il blackout costa a Ragusa un altro k.o. in terra campana, dopo quello di Angri, ma non pregiudica di una virgola la corsa ai playoff: la qualificazione e il piazzamento in griglia dipendono dalle ultime due gare contro Molfetta (fuori) e Angri (al PalaPadua).

La Virtus parte bene con le triple di Brown e Cioppa, Salerno rimane sul pezzo e sorpassa con Chaves: 12-10. Qualche errore di misura di Vavoli, unito a un paio di conclusioni sbagliate da Brown, spostano l’inerzia dalla parte di Salerno, che alla fine del primo quarto, però, deve accontentarsi di (appena) due punti di margine. Recupido, a cavallo dei due quarti, sperimenta il quintetto con due centri: Gaetano si appoggia da ‘4’, Piscetta occupa l’area. Ma la prima accelerazione proviene dalla panchina: due canestri dal campo e quattro liberi di Ianelli (per 9 punti in appena 5’) regalano il 21-25 alla Virtus. Dura poco. Mei costruisce un’azione potenziale da quattro che vale il controsorpasso: 27-25. E’ già palese che a fare la differenza saranno i dettagli: Ragusa lascia sul ferro qualche libero di troppo, ma Brown si infiamma al momento giusto: sei punti di fila e una stoppata in chiusura di quarto permettono agli ospiti di tornare negli spogliatoi con un punticino di margine (35-36).

In avvio di terzo quarto la Virtus balbetta. Al canestro di Brown segue un parziale di 7-0 per la Power. Ma fin qui è l’unica distrazione. Simon rimedia con canestro e fallo subito (44-45), Cioppa segna dalla distanza. Gira e rigira le due squadre rimangono a un’incollatura. Fino a quando Gaetano prova ad assestare la prima spallata: +5 con un canestro e due liberi. La difesa Virtus aumenta di giri, costringendo l’attacco salernitano a qualche persa di troppo. Tuttavia, il buzzer di Zanini conferma l’equilibrio: 55-57 al 30’. La seconda tripla di Ianelli fa spiccare il volo alla Virtus (55-62), ma la reazione di Mei, con sei punti di fila, è furiosa. Salerno si fa trascinare dal pubblico, da Basile, Chaves e Zanini, e torna prepotentemente in vantaggio. Con un parziale di 20-3 la partita è completamente ribaltata (75-65 al 37’). Ragusa non riesce più ad eseguire in attacco e manca troppe occasioni a cronometro fermo. Negli ultimi due minuti si gioca per la differenza canestri, con Salerno che riesce a ribaltare anche il -6 dell’andata.

“Complimenti a Salerno per aver giocato una partita super – esordisce coach Gianni Recupido -. Noi abbiamo disputato tre quarti eccellenti, di grande qualità, su un campo difficile. Peccato. Ho la sensazione di aver fatto una buona partita e di averla buttata con un po’ di nervosismo e qualche soluzione affrettata nei momenti topici. Dobbiamo acquisire maggiore serenità e migliorare sulla tenuta per tutti e 40 i minuti”.

IL TABELLINO

Power Salerno-Virtus Ragusa 78-69

Power Salerno: Basile 7, Manisi, Chaves 19, Gorga ne, Favaretto, Zampa 13, Misolic 6, Annarumma ne, Zanini 14, Ani 7, Duranti, Mei 12. All.: Farabello

Virtus Ragusa: Brown 21, Piscetta 2, Epifani 2, Cioppa 8, Simon 5, Vavoli 5, Sorrentino 5, Gaetano 9, Mirabella ne, Ianelli 12. All.: Recupido

Arbitri: Mandato di San Giovanni La Scala e Santonastaso di Maddaloni

Parziali: 16-14; 35-36; 55-57.