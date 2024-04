La Virtus Ragusa prepara il rush finale

Basket

Coach Recupido: "Domani a Molfetta per essere certi di un posto nei playoff"

A due giornate dal termine dei Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale, Molfetta è l’unica squadra certa di un posto ai playoff. E sono proprio i pugliesi i prossimi avversari della Virtus, che domani vuole staccare il pass ed essere certa di un posto fra le prime sei. Per Ragusa, che al momento condivide il secondo posto nella Conference con Capo d’Orlando, è la terza trasferta nelle ultime quattro gare.

Ad Angri e Salerno il ko è maturato soltanto alla fine, anche se in maniera molto diversa: “Ad Angri siamo stati superficiali – ammette coach Gianni Recupido (nella foto) – non abbiamo affrontato la gara in maniera giusta. Al contrario, a Salerno abbiamo fatto molto bene per tre quarti e mezzo, producendo uno sforzo notevole. Abbiamo accumulato qualche errore di troppo nel momento topico della partita, pagando a caro prezzo il dispendio energetico e mentale per rimanere avanti nei primi 35’. Tutto questo, però, va resettato: con Molfetta bisogna avere la forza e la maturità per non ripetere gli stessi errori”.