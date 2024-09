La Virtus Ragusa presenta un progetto che punta a veicolare temi di grande impatto sociale

Sport

L'appuntamento è per giovedì alle 19 nella welcome zone del PalaPadua

Giovedì 5 settembre alle 19, nella welcome zone del PalaPadua, la Virtus Ragusa, in collaborazione con il Libero Consorzio, presenterà alla stampa il progetto “Virtus nel cuore”, che punta a veicolare, specie tra le giovani generazioni, temi di grande impatto sociale – come l’inclusione, la disabilità e la lotta alla violenza di genere – attraverso lo strumento dello sport. All’appuntamento con i giornalisti ci saranno i vertici della Virtus Ragusa, la commissaria straordinaria del Libero Consorzio, Patrizia Valenti, e il direttore generale dell’ente, Nitto Rosso. Per l’occasione saranno presenti anche gli atleti della prima squadra, che quest’anno disputeranno il campionato di Serie B Nazionale.

“Come società – spiega la presidente della Virtus, Sabrina Sabbatini – abbiamo una grande responsabilità sia in ambito sportivo, che sociale: parlare a tanti giovani e alle loro famiglie. Pertanto è necessario capitalizzare questa opportunità ed essere parte attiva su temi che ci stanno particolarmente a cuore e che possono alimentare lo spirito solidale e inclusivo di una comunità”.