La Virtus Ragusa pronta per la sfida di Capo d’Orlando

Basket maschile

Domani gara-1 della serie finale. Il quintetto di coach Recupido comincia in trasferta. In palio la B nazionale

Dalla sfida fra Capo d’Orlando e Ragusa verrà fuori la prima promossa nel campionato di Serie B Nazionale. La finale al meglio delle tre partite comincia domani al PalaInfodrive (ore 18), dove la Virtus proverà a far saltare il fattore campo. Gara-2 è in programma mercoledì al PalaPadua, ma tutte le attenzioni della squadra e dello staff sono proiettate al primo atto della serie.

“Non era scontato arrivarci – dice coach Gianni Recupido alla vigilia -. Abbiamo combattuto con squadre di altissimo livello. Questa possibilità ce la siamo guadagnata. Grande merito va ai ragazzi, alla società, allo staff per aver mantenuto la serenità e aver fatto un percorso che ci ha portato fino alla finale”. Ragusa e Capo d’Orlando hanno condotto entrambe un campionato di vertice, anche se si sono affrontate appena due volte nella prima fase. L’ultimo scontro diretto risale al gennaio scorso: “L’Orlandina si è dimostrata una squadra matura, di grande esperienza, fisicamente ostica – analizza il coach –. Gioca una pallacanestro di altissimo livello ed è brava a speculare sugli errori degli avversari. Dovremo essere bravi a limitare i nostri difetti ed esaltare i nostri pregi. Le finali sono partite complicatissime, perché in fondo arrivano sempre le migliori. Capo d’Orlando è fortissima, ma lo siamo anche noi. Non capita tutti gli anni di giocare partite del genere, dobbiamo avere la forza di godercela”.