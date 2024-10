La Virtus Ragusa prosegue il tour de force

Basket

Domani a Piacenza la sesta gara in 23 giorni

La vittoria in trasferta sul campo di Omegna è stato il primo brindisi della Bakery Piacenza nel campionato di Serie B Nazionale. La formazione allenata da coach Salvemini ha lo stesso ruolino di marcia della Virtus, reduce dal 67-62 su Vicenza. Le due squadre si ritrovano domani pomeriggio, alle 17, al PalaFranzanti. Si tratta della sesta gara in ventitre giorni, un ritmo forsennato che impedisce di allenarsi ma soprattutto di recuperare energie. Ragusa, mercoledì sera, ha perso Ianelli per un infortunio muscolare (l’esito dell’ecografia è atteso per l’inizio della settimana prossima).

L’ex di turno è Nicolò Bertocco, visto a Piacenza lo scorso anno. Le voci statistiche degli avversari premiano Raphael Chiti (17 punti di media) e Vincenzo Taddeo (13 ppg), che sta tirando con oltre il 50 per cento dall’arco. Il lettone Ricards Klanskis e lo svizzero Laurent Zoccoletti si dividono il ruolo di centro, ma anche il blocco italiano è solido. La Virtus si presenta con Zan Kosic, appena aggregato alla squadra, e una gran voglia di dare continuità ai risultati ma soprattutto alle prestazioni.

“I ragazzi dimostrano ogni giorno il massimo impegno, sia in allenamento che in partita – è l’analisi di coach Gianni Recupido -. Finalmente mercoledì sono arrivati i primi due punti, pur giocando con una squadra di livello superiore, come tante in questo campionato. Anche Piacenza lo è, ma conta fino a un certo punto. Per poter competere – chiarisce il coach – abbiamo bisogno di due cose: esprimere la stessa intensità difensiva vista dal secondo quarto in poi contro Vicenza, sforzandoci di farlo ogni sera per 40’; e migliorare la fluidità delle scelte in attacco. Questo è un obiettivo a lungo termine, un percorso per cui non bastano due giorni o una settimana. Ma mesi. Mi auguro che a Piacenza riusciremo a fare qualche altro passo avanti, ad esempio difendendo da subito e migliorando la distribuzione dei tiri. Dobbiamo entrare in fiducia ed evitare di rammaricarci quando si commettono degli errori”.