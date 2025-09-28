La Virtus Ragusa sconfitta a Monopoli

Sport

La prima giornata di campionato non è iniziata con il piede giusto per il quintetto allenato da coach Di Gregorio

La SuperConveniente Virtus Ragusa cade a Monopoli, nella prima giornata del campionato di Serie B Interregionale: 71-63. La squadra di Di Gregorio gioca a intermittenza e non riesce a sfruttare la buona vena offensiva di Brown nel primo tempo e di Fabi nel secondo. Monopoli si dimostra coesa, controlla agevolmente i tentativi di rimonta degli ospiti e blinda i due punti con una grande prestazione di squadra.

Di Gregorio parte con Lanzi, Ianelli, Brown, Fabi e Peterson in quintetto. Il primo acuto della stagione porta la firma dell’ala italo-argentina. Poi si scalda Brown con un paio di canestri da campione. Ragusa paga qualche passaggio a vuoto nella metà campo difensiva: quello di Peterson consegna canestro e libero aggiuntivo a Milosevic: 9-7 al 4’. Monopoli, dopo qualche errore in avvio, trova la propria dimensione nel tiro dall’arco e prova a scappare: 16-9 con Mastrototaro. La SuperConveniente torna in linea di galleggiamento: sono Fabi e a Ianelli (0-6 di parziale) a togliere qualche castagna dal fuoco, assieme al solito Brown (già in doppia cifra) che segna la tripla del -4 in chiusura di tempo. 22-18 al 10’ per la Climaway. L’avvio del secondo parziale è di marca monopolitana: 7-0. Gli ultimi due canestri di Spatti (il secondo è una schiacciata in solitaria) preoccupano coach Di Gregorio, che si affida al secondo timeout della serata sul 29-18 per i padroni di casa. Brown interrompe tre minuti e mezzo di digiuno. Adeola segna la prima tripla della sua seconda vita virtussina allo scadere dei 24”, ma la SuperConveniente resta sotto di dieci (31-21). El Agbani e Azzaro si aprono sul perimetro e trovano il fondo della retina: 39-25. A segno anche Mastrototaro. La Virtus entra lentamente nei giochi e concede troppo in difesa, il punteggio è solo la conseguenza di un’evidente differenza a livello di concentrazione e intensità. Zupan realizza il massimo vantaggio (+17), al 20’ conduce la Climaway: 44-29.

Il ritorno in campo dei pugliesi non è granché, ma alla Virtus manca sempre un centesimo per fare un euro. I canestri di Fabi e Lanzi valgono un parziale aperto di 7-0 per gli ospiti, che si riaffacciano sotto la doppia cifra di distanza, punendo qualche distrazione difensiva del quintetto di Ponticiello. Monopoli riaccende l’interruttore con El Agbani, bravo a finalizzare l’ottimo attacco della Climaway (51-40). Tra errori e palle perse Ragusa resiste alle spallate e, anzi, torna sul -8 con la conclusione dall’arco di Fabi. La super tripla di Zupan, allo scadere del tempo, pesa però quanto un macigno: 57-46 al 30’. Comincia l’ultima frazione. Savoldelli inganna Piscetta: canestro e fallo. Adeola replica da tre: 60-49. Ragusa fatica in attacco, ma Fabi segna la tripla dall’angolo: 62-53 a 6’40” dalla fine. La rincorsa della Virtus è accidentata, Spatti la complica muovendosi come un ballerino sotto il ferro: quattro punti di fila per il lungo monopolitano e nuovo +13. La partita entra negli ultimi 5’ con un padrone. Il sussulto di Fabi vale il nuovo -10 per la SuperConveniente, ma quel qualcosa in più non arriva. Il salvataggio di Spatti per l’appoggio di Savoldelli è un chiaro segnale del destino, ma è la tripla di Zupan a mandare i titoli di coda (71-56 al 37’). Non serve a molto l’ultimo flash ragusano (0-7) per sovvertire l’esito di una partita ormai indirizzata. Finisce 71-63.

IL TABELLINO

Climaway Monopoli-SuperConveniente Virtus Ragusa 71-63

Climaway Monopoli: Azzaro 3, Annese, El Agbani 9, Savoldelli 10, Spatti 19, Vadalà ne, Mastrototaro 7, Calisi 3, Zupan 15, Pirrelli ne, Milosevic 5, Indiveri ne. All.: Ponticiello

SuperConveniente Virtus Ragusa: Brown 18, Cardinali, Piscetta, Fabi 17, Tumino, Adeola 6, Peterson 9, Lanzi 4, Mancuso ne, Ianelli 9. All.: Di Gregorio

Arbitri: Farina Valaori e Rodi di Brindisi