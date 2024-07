La Virtus Ragusa si affida al play estone Erkmaa

Basket

Arriva da Sala Consilina e di questo atleta si dice un gran bene: "Felice di essere qui"

Un play estone, di formazione italiana, amante del pick n’roll e delle piazze che trasmettono passione: Hugo Erkmaa (nella foto), classe ’99, è il primo innesto della Virtus per il prossimo campionato di Serie B Nazionale. Reduce da un paio di stagioni con Sala Consilina, fierissima rivale di Ragusa nella scorsa regular season, Erkmaa è ormai un italiano acquisito, avendo vissuto la trafila nelle giovanili fra Padova e Mens Sana Siena.

Arrivato in B con la Fiorentina, c’è rimasto con la Gevi Napoli, che concluse la stagione 2018-19 in semifinale promozione (sconfitta da Palestrina). La squadra allenata ai tempi da Gianluca Lulli (ex capitano di Teramo) venne poi ripescata in A2. Dopo un passaggio alla Scandone Avellino, altra piazza storica del nostro basket, Erkmaa è approdato in Sicilia, a Trapani, dove ha disputato la stagione 2020-21, sempre in A2. Poi il trasferimento a Taranto e infine, nell’estate 2022, l’approdo a Sala Consilina, dove nell’ultimo campionato il play ha messo insieme cifre importanti, specie nella seconda fase, segnando 8,3 punti di media, tirando col 45,8% dall’arco e aggiungendo 5,6 rimbalzi. Nella sua ultima esperienza campana, Erkmaa ha fornito quasi quattro assist ed è andato in doppia cifra per valutazione (10,5). Nonostante le sue performance, Sala (record di 1-1 contro la Virtus in stagione regolare) si è fermata nei quarti, sconfitta per 2-0 da Molfetta.